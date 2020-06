Muoversi in autonomia è diventato alla portata di tutti grazie all’istituzione del nuovo bonus mobilità, il quale concede ai cittadini la possibilità di acquistare un mezzo elettrico ad un piccolo prezzo. Istituito per favorire l’incentivazione di mezzi di trasporto più ecosostenibili, tale vantaggio economico non consente solo di acquistare bici elettriche ma anche alternative come monopattini ed overboard le quali potrebbero risultare più convenienti per i giovani.

In prossimità di vedere le realtà urbana colonizzate da tali dispositivi, dunque, scopriamo tutti i dettagli su come poterli acquistare.

Bici elettriche e non solo: ecco come approfittare del bonus

Con la costituzione del bonus e la relativa previsione di godimento, alcuni requisiti sono stati imposti rendendo lo stesso accessibile ai soli cittadini che:

Hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

Risiedono in una città con più di cinquantamila abitanti.

Capace di coprire il 60% del costo finale della bici elettrica o del monopattino, il vantaggio economico avrà un limite di 500 euro e dovrà essere verificato. Attualmente, infatti, lo stesso opera in modalità di rimborso per cui è necessario che all’acquisto una fattura venga rilasciata per attestare la compravendita del mezzo di trasporto elettrico.

È stato reso noto, infine, che da qui a qualche mese il bonus non opererà più sotto forma di rimborso ma bensì direttamente in fase d’acquisto.. .per fare questo una piattaforma web verrà presto collaudata, ma per accedere a quest’ultima sarà necessario possedere un’identità digitale (SPID): vi consigliamo, dunque, di portarvi avanti sotto questo punto di vista così da poter godere subito del bonus.