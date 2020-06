Per migliaia di utenti è arrivato il momento di cambiamento e innovazione perché è previsto un aggiornamento di sistema per i propri smartphone Android. La nuova versione, Android 11, sta per arrivare su diversi dispositivi per introdurre delle grandiose novità e funzioni.

Ad oggi non tutti i modelli con un sistema operativo Android sono idonei, ma gradualmente dovrebbe arrivare per tutti. Nel frattempo, eccovi svelata la lista degli smartphone idonei all’aggiornamento.

Android 11 sta per arrivare per alcuni smartphone: ecco quali sono

E’ ancora presto per parlare di funzioni e novità che Android 11 introdurrà, ma online circola già una lista degli smartphone idonei. Si consiglia, comunque, di aspettare notizie ufficiali perché in merito non esiste alcuna comunicazione.

Comunque, gli smartphone idonei secondo la lista in rete sono i seguenti: