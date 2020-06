Con il tempo tutti hanno capito l’utilità di WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che oggi risulta imprescindibile per il 99% delle persone che l’hanno scaricata. Non ci sono dubbi infatti in merito alla questione che vede la nota piattaforma davanti a tutte le altre: il livello di versatilità, la qualità ma soprattutto il numero di utenti. Ci sono oltre 2 miliardi di persone dalla parte del colosso.

Anche i più scettici hanno deciso di ricredersi soprattutto dopo l’ultimo periodo di emergenza che avvisto tutti collegati a WhatsApp. Chiamate e videochiamate sono state inoltrate in abbondanza vista la distanza forzata imposta dai decreti. In molti però vorrebbero più privacy, ma questo è un aspetto che si discute ormai da diversi anni. Stando a quanto riportato esisterebbe una soluzione incredibile che permetterebbe a tutti di non figurare online e di non aggiornare l’ultimo accesso.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete passare in osservati in chat in ogni momento

Ogni utente che utilizza WhatsApp riesce ad avere un giusto livello di privacy, anche se qualcuno vorrebbe di più. Tutti sanno infatti che rimuovendo l’ultimo accesso, non sarà possibile controllare quello degli altri, ma a quanto pare esiste una soluzione.

Stiamo parlando dell’app Unseen, la quale già dal nome dovrebbe rendere l’idea. Questa permette di risultare praticamente invisibili, visto che tutti i messaggi che vi arrivano potrete leggerli al suo interno. Il compito che detiene è infatti quello di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. In questo modo non risulterete mai online ma soprattutto non dovrete registrare il vostro ultimo accesso reale.