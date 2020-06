Il volantino Expert fa un grande regalo agli utenti lanciando sconti da pazzi assolutamente in grado di soddisfare il crescente interesse di molti verso il mondo della tecnologia, sia mobile che comunque più generale. Tutti gli acquisti possono essere completati sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale.

Nel voler acquistare stando seduti sul divano di casa è importante ricordare che le spese di spedizione saranno a carico del cliente, ciò sta a significare che sarà necessario aggiungere un piccolo contributo a quanto effettivamente mostrato a schermo. Volendo invece fare riferimento ad un punto vendita, non sono poste limitazioni territoriali particolari, sarà possibile recarsi praticamente ovunque si desideri.

Volantino Expert: le offerte sono davvero ottime

In un periodo storico in cui la maggior parte di noi non dispone della liquidità necessaria per completare gli acquisti, il volantino Expert asseconda le richieste dei consumatori riuscendo quindi a scontare i prodotti che già di base presentavano un prezzo non superiore ai 300 euro. Tra i modelli effettivamente più interessanti annoveriamo quindi Oppo A5 2020, Galaxy A30S, Huawei P40 Lite, Motorola E6S o il buon vecchio Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Le sorprese ovviamente non terminano qui, dopo aver acquistato lo smartphone potrebbe essere consigliato anche un wearable, o indossabile, ecco quindi che sarà possibile virare su soluzioni del calibro di Fitbit Inspire HR, Samsung Galaxy Watch o Fitbit Versa Lite Edition, tutte riuscendo a risparmiare qualcosina rispetto al listino originario.