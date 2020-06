Esselunga non delude le aspettative degli utenti che speravano in una forte riduzione dei prezzi di vendita di alcuni dei prodotti più richiesti e desiderati del momento, tutti possono infatti accedere a tanti smartphone distribuiti ad un livello fortemente scontato rispetto al listino originario.

Il volantino Esselunga riparte proprio da qui, da una campagna promozionale che a tutti gli effetti sembra voler sfidare le ultime ottime soluzioni pensate dalle rivali, quali sono Unieuro e similari. Disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, la suddetta propone tanti smartphone in sconto a prezzi effettivamente molto abbordabili.

Volantino Esselunga: il risparmio è notevole su ogni acquisto

Il volantino Esselunga riparte dal meccanismo più amato dell’ultimo periodo, ovvero la possibilità di acquistare un prodotto a solo 1 euro. Come? semplicemente dovrete aggiungere al carrello uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino, in cassa pagherete 1 euro in più per ricevere anche lo speaker wireless SBS wax, il cui valore commerciale si assesta comunque attorno ai 39,90 euro.

I modelli che vi permetteranno di raggiungere l’omaggio sono davvero tantissimi, tra i migliori non dimentichiamo la presenza di Samsung Galaxy S20 e Apple iPhone 11 in vendita a 748 euro, passando anche per i molto più economici Xiaomi Redmi 7A, Huawei Y7 2018, Huawei P30 Lite, Samsung A51 e Xiaomi Redmi 8.

Il volantino Esselunga è davvero ricchissimo di occasioni da saper cogliere al volo, per approfondire la questione potete comunque prendere visione delle pagine che trovate qui sotto.