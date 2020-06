Sappiamo che a tutto il 2020 sono sostanzialmente due i modi per avere connessione Internet. Il primo passa per il WiFi di casa che si realizza per mezzo di una rete cablata in tecnologia ADSL/ FTTc (su doppino telefonico) o FTTh (cavo a fibre di vetro). Il secondo, invece, fa uso delle SIM mobile di tipo ricaricabile ed abbonamento con profilo di connettività Internet 4G.

Ebbene di recente si è scoperta una nuova linea che consente di andare oltre i limiti ed i disservizi mobile degli operatori convenzionali. Causa costi e specifiche non sostituisce la velocità e la stabilità degli attuali network di terra ma si conferma come una valida alternativa alle soluzioni convenzionali. Come avrete di certo capito stiamo parlando di Internet Satellitare. Scopriamo insieme tariffe e servizi disponibili per questa tipologia di connessione di rete.

Internet Satellitare: la migliore alternativa ai limiti delle reti attuali

Grandi metropoli e quartieri limitrofi ai centri città non hanno certo problemi a ricevere il segnale. TIM, WindTre, Vodafone ed altri gestori famosi hanno predisposto opportunamente le proprie infrastrutture. Eppure esiste ancora una modesta fascia di popolazione tagliata fuori dal processo di digitalizzazione. In questo caso si fa strada il digital divide che si può risolvere grazie all’uso dei satelliti responsabili di garantire il segnale Internet tramite stazioni NOC orbitanti a 36.000 Km di distanza dalla superficie.

Appare chiaro come una simile distanza e la presenza di ostacoli intermedi non giovi al fattore stabilità. Fenomeni naturali e vincoli architettonici riducono la portata della linea portando la velocità massima al di sotto delle aspettative di una connessione Gigabit tradizionale. I tempi di latenza sono perciò allungati rispetto al normale con il costo delle tariffe che costa normalmente più di una soluzione terrestre.

Il prezzo fornito da operatori come Konnect oppure OpenSky si aggira infatti sui 35 euro al mese. Un prezzario che garantisce soltanto una banda di 10/15 Giga al mese con Internet Illimitato garantito solo nelle ore notturne. Nessuna opzione di tunneling per l’uso del P2P e chiamate che si pagano a parte con garanzia di servizio VoIP in alta qualità.

Non una connessione in grado di sostituire le attuali proposte del mercato standard ma senz’altro una via alternativa per ottenere Internet laddove il segnale tradizionale non arriva.