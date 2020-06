In questi ultimi mesi abbiamo assistito alla chiusura temporanea di numerose attività, soprattutto di quelle che creavano inevitabilmente assembramenti. A causa del COVID-19, infatti, è stato necessario ridurre i contatti tra le persone in modo da non espandere i contagi. Tra le attività che sono state costrette a chiudere ci sono i cinema. Il prossimo 15 giugno, però, verranno finalmente riaperti i cinema, sempre tenendo in considerazione tutte le misure di sicurezza per l’emergenza del Coronavirus. Ma quali film verranno trasmessi all’apertura?

Ecco quali sono i film che vedremo al cinema dal prossimo 15 giugno

Per il mese di giugno, sono previsti per le sale cinematografiche italiane numerosi film dello scorso anno. Si tratta di pellicole che hanno riscosso parecchio successo all’uscita e che ci serviranno per riabituarci alla normalità della visione di un film comodamente seduti al cinema. Tra i film dello scorso anno previsti nelle sale italiane dal 15 giugno ci sono: Sonic; Jumanji, The Next Level; The Maleficent, la signora del male; The Grudge; Bad Boys for Life; Pinocchio; Cena con delitto; Tolo Tolo; I Miserabili; Doctor Strange; Joker; Dark Water; Odio l’Estate; Richard Jewell; Fantasy Island; Birds of Prey; 1917; Playmobil; Appo, Cucciolo in un Mare di Guai.

A partire dal mese di luglio 2020 sono invece previsti al cinema i film inediti di quest’anno. Tra queste pellicole, ci sono:

Tenet in uscita il prossimo 17 luglio

L’assistente della star in uscita il prossimo 26 giugno

Onward in uscita il prossimo 22 luglio

Un figlio di nome Erasmus in uscita il prossimo 1 luglio

Sono poi previsti nel corso dei prossimi mesi ma senza ancora una data precisa i seguenti titoli: