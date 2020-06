Android: 9 app a pagamento gratis oggi sul Play Store Google

Il sistema operativo più utilizzato al mondo e non solo tra quelli mobili è certamente Android. Il robottino verde è diventato un punto di riferimento per tutti gli smartphone e per tutti gli utenti che hanno voglia di avere un dispositivo ampiamente personalizzabile.

Da qualche tempo a questa parte è arrivato un grande traguardo: Android avrebbe superato infatti Windows, sistema operativo mobile che vanta tantissimi utenti in giro per il mondo e da diversi anni. Questo conseguimento rappresenta dunque il coronamento di un obiettivo già prefissato diversi anni fa, quando qualcuno aveva da ridire in merito alla stabilità della piattaforma. Da quel momento in poi Google ha scelto di migliorare tutti i suoi aspetti, portando il robottino verde a diventare il sistema operativo più utilizzato in assoluto. Ad oggi gran parte del merito va anche al Play Store, il quale è fornito con qualsiasi tipo di applicazione o gioco che siano essi gratis o a pagamento.

Android, solo per oggi ci sono tanti titoli a pagamento offerti totalmente gratis sul Play Store

La lista qui sotto evidenzia diversi titoli del mondo Android che solo per oggi saranno gratis sul Play Store. Ognuno di essi è ovviamente affiancato da un link diretto per il download.