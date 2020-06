Si terrà questa sera, alle ore 10, l’evento SONY dedicato ai giochi in uscita per PlayStation 5. Come già anticipato, si tratterà di un evento pre-registrato che verrà trasmesso a 1080p e 30 fps, e per il quale il colosso nipponico ha consigliato l’utilizzo delle cuffie, “perché l’evento contiene un audio magnifico che potresti apprezzare più difficilmente se riprodotto attraverso gli altoparlanti dello smartphone o del laptop“.

L’evento di questa sera, per quel che sappiamo, sarà dedicato ad alcuni dei primi titoli che sarà possibile eseguire sulla console next-gen. Ciò nonostante, sono molti gli utenti (io in primis) a credere – o meglio sperare – che SONY possa avere in serbo qualche piccola sorpresa, e che con qualche piccola probabilità ci venga mostrato il design della nuova console, oltre a parte delle sue caratteristiche.

PS5, Amazon svela il prezzo in anticipo?

In attesa di scoprire cosa l’azienda abbia in serbo per tutti noi, possiamo però parlare del prezzo di PlayStation 5. A quanto pare, Amazon UK potrebbe aver rivelato il prezzo della console, ancor prima della sua presentazione ufficiale. Ci sono ancora dubbi circa l’attendibilità della fonte, ma un certo @Wario64 ha pubblicato su Twitter uno screenshot della pagina di Amazon UK dedicata al modello PS5 da 2TB, il cui prezzo è fissato a 599,99 sterline. Ciò corrisponde a circa 670 euro al cambio attuale, ma il prezzo potrebbe raggiungere i 699 euro quando la console arriverà sul mercato italiano.

Se ciò dovesse rivelarsi vero, significa che PlayStation 5 sarà disponibile in almeno due modelli, uno da 2 TB, appunto, e l’altro da 825 GB, già annunciato ufficialmente. Quest’ultimo modello potrebbe avere un prezzo più basso. Del resto, un aumento dei prezzi c’era da aspettarselo. Già tempo fa, alcuni sviluppatori che hanno lavorato con Sony per la realizzazione dei primi titoli disponibili per la futura console, hanno riferito che il prezzo sarebbe stato più alto di quello di PS4, poiché le stesse spese di produzione, viste le tecnologie di cui sarà dotata – sarebbero state molto più elevate rispetto al passato.