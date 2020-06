Unieuro ha recentemente presentato un volantino davvero da pazzi, gli utenti si ritrovano a poter acquistare prodotti estremamente interessanti, con sconti importanti anche su categorie merceologiche in genere “dimenticate” o poco considerate.

La natura della campagna promozionale è SottoCosto, ciò sta a significare che l’accesso in questo caso potrebbe essere più difficile del previsto, data la limitatezza delle scorte effettivamente disponibili in negozio o sul sito (non vengono rifornite in corso d’opera). Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completati anche online, la spedizione è completamente gratuita al superamento della soglia minima di 49 euro.

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero incredibili, i prezzi in forte ribasso

Il volantino Unieuro per una volta decide di abbandonare il mondo degli smartphone, o comunque di considerarlo solo in modo marginale, riuscendo a proporre tanti ottimi sconti anche su altre tipologie di prodotti. In questo settore l’unica riduzione degna di nota è applicata sull’Apple iPhone Xr, oggi in vendita a 769 euro, nella versione da 256GB di memoria interna.

In alternativa segnaliamo comunque la presenza di GoPro Hero7 acquistabile dietro il pagamento di 249 euro, ma anche occasioni speciali in termini di gaming, arrivando sino alla Sony PS4 Pro da 1TB in vendita a 369 euro, oppure optando per una più portabile Nintendo Switch, però acquistabile a 349 euro.

Tutte le offerte del volantino Unieuro sono fruibili online sul sito ufficiale, se siete curiosi di conoscerle da vicino, ricordando però le scorte limitate, aprite subito questo link.