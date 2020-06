FIFA 21 sta per scendere in campo con tutte le novità più importanti che il simulatore calcistico migliore di sempre conta di manifestare con questa nuova edizione. Gli appassionati di calcio potranno disputare eventi di un realismo assoluto con sound d’eccezione e gameplay al limiti del surreale.

Le nuove texture inquadreranno scenari di gioco coinvolgenti per gli utenti PC e console PlayStation ed XBOX. Tutte le emozioni delle Coppe e del calcio nazionale ed estero saranno a portata di joypad dopo la pubblicazione di nuovi dettagli su prezzo, edizioni personalizzate e data di vendita. Scopriamo di più sul gioco in arrivo.

FIFA 21 uscita PC e Console

Un accesso anticipato al gioco si proporrà agli appassionati già dal 20 0 21 settembre 2020 in vista di una pubblicazione per tutti da attuarsi, secondo previsioni, entro il 25 settembre 2020. L’ultima settimana del mese, infatti, è quella scelta da EA Sports per il rilascio dopo il pre-ordine.

Nonostante questa previsione non è detto che questa possa essere rispettata. Causa lockdown, infatti, i tempi si sono dilungati. Tra questo mese e luglio si attende una conferenza stampa che confermi gli esiti degli ultimi sviluppi.

Prezzo

Per quel che riguarda il prezzo di FiFA 21 ci saranno listini diversificati in base alle diverse edizioni del gioco. La componente standard costerà 69.99 euro mentre si richiedono 89.99/99.99 euro per le build Champions Edition/Ultimate Edition che includono pacchetti speciali e profili Gold che arricchiscono l’esperienza di gioco con ulteriori contenuti extra.

Per quel che riguarda la compatibilità sappiamo che questa si avrà su Personal Computer (requisiti minimi e consigliati in attesa) e su piattaforme da gioco come PS5 ed XBox Series X oltre che per le attuali PS4 ed XBox One nelle loro varie versioni. non è da escludere un approdo su Google Stadia, dopo la palpante delusione per la mancata pubblicazione dell’edizione 20 dell’anno scorso che ha scaldato parecchio gli animi dei fan.