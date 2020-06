Il lancio di FIFA 21 è previsto nell’anno in corso secondo una specifica programmazione. Gli sviluppatori di EA Sports continuano la propria opera a garanzia di un gioco minuziosamente concepito per regalare l’emozione dello stadio su PC e Console.

Milioni di fan sono in attesa per un titolo che occupa i primi posti nella Lista dei Desideri. Lo sconvolgimento dell’industria gaming causato dalla recente pandemia ha influenzato le tempistiche e gli sviluppi del nuovo gioco. A margine di una Fase 3 ormai alle porte emergono nuovi dettagli in merito a novità, prezzo e data di uscita.

Data di uscita FIFA 21

L’ultima settimana di settembre 2020 sarà rivelatrice del titolo. In generale le nuove edizioni del simulatore vengono rilasciate l’ultimo venerdì di settembre. Ciò significa che potrebbe non essere un azzardo pensare di acquistarlo a partire dal 25 settembre.

L’accesso anticipato è concesso solo al coloro che si servono del circuito di pre-order. Solitamente a costoro viene riservato il privilegio di costruire la propria carriera già quattro giorni prima del lancio ufficiale. In tal caso si potrebbe discutere del 21 o 22 settembre come soluzione early access.

Ad ogni modo la data ufficiale non è ancora disponibile e non è da escludere un ritardo causa Covid-19. Ci si aspetta una conferenza stampa, generalmente programmata tra giugno e luglio.

Prezzo FIFA 21

Sul fronte costo non esistono conferme ma lo storico dei listini ci fa pensare si possa passare per i 69.99 euro per la versione Standard. Come noto, infatti, le diverse edizioni influenzano le tariffe di acquisto che possono lievitare fino a 89.99/99.99 euro con l’inclusione delle recenti Champions Edition/Ultimate Edition. In questi ultimi casi al giocatore vengono consegnati pacchetti extra e profili Gold con icone personalizzate che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco.

Architetture abilitate al gioco

Per quel che riguarda la disponibilità di piattaforma saremo certi di vedere in azione il gioco su Personal Computer e console next gen come PS5 ed XBox Series X oltre che per le attuali PS4 ed XBox One nelle loro varie versioni. Non è d escludere un approdo di FIFA 21 per Google Stadia dopo la delusione per il mancato porting della versione 20 che ha fatto parecchio discutere.