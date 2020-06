Carrefour recupera il terreno perso nei confronti delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, riuscendo nel contempo a fornire una campagna promozionale davvero ricca di occasioni e di prezzi incredibilmente bassi.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare dei prezzi indicati poco sotto, è importante ricordarlo, dovranno necessariamente recarsi in negozio entro e non oltre il 15 giugno 2020, in caso contrario non potranno accedere alle offerte, data l’impossibilità di fruirne direttamente sul sito ufficiale.

Codici sconto Amazon e tantissime offerte vi aspettano sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Carrefour: le offerte non si fermano più

Le proposte inserite all’interno del volantino Carrefour sono molto varie ed allo stesso tempo interessanti, sebbene comunque parlino di smartphone tutti in vendita ad un prezzo inferiore ai 500 euro. Il modello più costoso resta essere l’Apple iPhone SE 2020 in vendita a 499 euro, per il resto sono inclusi Galaxy A10, Galaxy A51, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, Motorola One Macro, Huawei Y6S, Huawei YS e Alcatel OneToch 3C.

Se interessati invece al mondo delle televisioni, segnaliamo tantissime occasioni da non perdere, sono presenti svariati modelli, prevalentemente marchiati Samsung, in forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Tutti gli acquisti devono essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale entro la data indicata, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I prodotti presentano comunque garanzia legale della durata di 24 mesi, ogni difetto di fabbrica o problema in generale verrà riparato gratuitamente dal centro assistenza, basterà infatti riportarlo nel negozio in cui è stato effettivamente completato l’acquisto.