Si terrà questo giovedì l’evento SONY dedicato ai giochi in uscita per PlayStation 5. L’evento, originariamente programmato per il 4 giugno, è stato poi rimandato a causa delle proteste anti-razziali che hanno invaso gli Stati Uniti prima, ed il resto del mondo poi.

“Abbiamo deciso di rimandare l’evento di PlayStation 5 programmato per il 4 giugno. Mentre comprendiamo che i giocatori di tutto il mondo attendano di scoprire i giochi per PS5, non pensiamo che questo possa essere il momento giusto per celebrare l’evento e per adesso vogliamo fare un passo indietro e permettere ai messaggi più importanti di essere ascoltati“, scrive l’azienda sui suoi canali Social.

PS5: evento 11 giugno, SONY consiglia l’utilizzo delle cuffie

Nelle scorse ore, il colosso nipponico ha comunicato la nuova data prevista per il grande evento, insieme ad alcuni dettagli e suggerimenti circa le modalità di fruizione. Anzitutto, come già anticipato, l’evento si terrà il prossimo 11 giugno alle ore 22. In secondo luogo, si tratta di un evento pre-registrato che verrà trasmesso a 1080p e 30 fps. “Ciò ha facilitato il processo di produzione dell’evento in un periodo in cui gran parte del nostro team e dei nostri sviluppatori lavora da casa. Come potrai immaginare, i giochi che vedrai giovedì saranno ancora più spettacolari quando verranno riprodotti su PS5 con un televisore 4K“.

Tale scelta la si deve, dunque, alle difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria, per cui SONY ha dovuto provvedere diversamente. L’azienda, però, offre un piccolo suggerimento, così da vivere un’esperienza più coinvolgente ed immersiva, ovvero l’utilizzo delle cuffie. “Se possibile, ti consigliamo di assistere al nostro evento indossando delle cuffie: questo perché l’evento contiene un audio magnifico che potresti apprezzare più difficilmente se riprodotto attraverso gli altoparlanti dello smartphone o del laptop“. Nonostante l’evento del prossimo 11 giugno sia dedicato principalmente ai giochi in arrivo sulla console next-gen, ciò non esclude del tutto la possibilità che SONY possa rivelare qualche dettaglio aggiuntivo sulla sua PlayStation 5, e perché no, svelarne il design.