Euronics lancia un volantino ricco di occasioni da non perdere, solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, infatti, gli utenti si ritroveranno di fronte sconti e prezzi bassi con alcune delle migliori riduzioni mai viste prima.

La campagna promozionale corrente di casa Euronics sorprende per le offerte, ma delude per l’essere limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di consumatori sul territorio nazionale. Come sempre più spesso accade, anche in questo caso gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi fisici di proprietà, non altrove o sul sito ufficiale.

Interessante è comunque la scelta di integrare il Tasso Zero, la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, utile sopratutto per dilazionare quanto dovuto all’azienda.

Volantino Euronics: tutte le offerte sono ottime

Partendo dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, incrociamo subito alcune piccole occasioni per gli utenti che sono disposti a spendere cifre notevoli. In primis annoveriamo l’Apple iPhone 11, un must-have a tutti gli effetti per gli amanti del brand, oggi in vendita ad un prezzo finale di soli 799 euro; sempre restando entro i cosiddetti top di gamma, è possibile spendere soli 499 euro per acquistare lo Xiaomi Mi Note 10, il device con la pentacamera posteriore ed in grado di soddisfare anche da un punto di vista prestazionale (peccato solo per lo Snapragon 730).

In ultimo troviamo grandi occasioni nella fascia di prezzo inferiore ai 300 euro, sono presenti svariati modelli di qualità, quali sono ad esempio P30 Lite New Edition, Xiaomi Redmi Note 8 Pro o Oppo Reno 2Z.