Questi due modelli di smartphone, più precisamente la con gli iPhone 11 Pro e Pro Max per Apple e la versione Galaxy S20 Ultra per Samsung, presentano un problema in comune, e in comune in realtà con altri modelli di smartphone. Il colore verde. In che senso? Nel senso che ogni tanto il display tende a colorarsi di una patina verde fastidiosa che sa di schermo di computer anni ’80.

Uno degli ultimi smartphone di punta a presentare il problema è stata l’ammiraglia del colosso sudcoreano, ma il tutto sembra essere stato risolto in tempi brevi; ancora una volta non era un inconveniente hardware, ma software. Adesso è arrivata l’ora per i top di gamma di Apple però.

Con i nuovi aggiornamenti iOS, la 13.4 e anche la beta della 13.5.1, i due modelli più costosi della compagnia statunitense stanno assistendo alla comparsa di tale tinta verde. A salvarsi ci sono solo i modelli base, merito del fatto che usano una tipologia di schermo completamente diversa, i pannelli LCD.

iPhone 11: problemi con il display

Apparentemente la colpa di tutto questo è da ricondursi a due funzioni che sono state messe per non far affaticare gli occhi in determinate situazione, come quando c’è poca luminosità ambientale. Si tratta di True Tone e Night Shift, delle normali modalità scure.

Al momento non sembra esserci soluzione se non disattivare l’uso di entrambe. Il problema è stato riscontrato addirittura dalla beta di iOS 13.4, ma allo stato attuale delle cose Apple non ha ancora risolto niente. Visto che anche la nuova beta presenta tale problema, la soluzione sarà stata rimandata ancora.