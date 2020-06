Gli operatori telefonici virtuali non smettono mai di stupire il mercato con le loro offerte telefoniche super low cost e allettanti, ma questa volta a battere tutte le aziende telefoniche è proprio Fastweb Mobile con delle nuove proposte. L’operatore virtuale in questione è molto apprezzato non solo per i suoi prezzi low cost, ma anche per il buon servizio che riesce a garantire in parte anche per l’appoggio alle infrastrutture del gestore telefonico Tim.

Ad oggi, l’operatore virtuale, propone una tariffa molto allettante soprattutto per il rapporto tra qualità e prezzo della nuova proposta telefonica. Ecco descritti le informazioni e, eventualmente, come attivarla.

Fastweb Mobile e la nuova tariffa telefonica: ecco tutte le informazioni a riguardo

Si consiglia a tutti i consumatori che sono alla ricerca di una nuova tariffa telefonica non troppo dispendiosa e con degli ottimi contenuti di valutare la nuova proposta di Fastweb Mobile. Con soli 9,95 Euro al mese è possibile attivare la nuova proposta con 50GB di traffico dati e minuti illimitati verso i numeri nazionali mobili e fissi.

La connessione mobile garantita è quella del 4G e tutti i consumatori possono attivarla, senza dover specificare l’operatore telefonico di provenienza. Per coloro interessati, possono attivarla direttamente tramite il sito web ufficiale in modo facile e veloce perché il servizio online è molto intuitivo. Inoltre, attivando l’offerta online non è previsto alcun tipo di costo per l’attivazione o per la scheda telefonica.

In alternativa, i nuovi clienti, possono contattare il Servizio Clienti ed effettuare l’attivazione tramite l’aiuto di un operatore telefonico.