Facebook è attivo in Italia da ormai molti anni. Crescendo, è cambiato anche il modo in cui ci approcciamo e utilizziamo questo servizio, e per alcuni, quello che anni fa poteva essere una sorta di diario personale in cui condividere i propri sentimenti e stralci della propria quotidianità, magari anche alquanto imbarazzanti, è adesso diventato uno strumento di lavoro e professionale e vuoi o non vuoi, il proprio passato social potrebbe in qualche modo compromettere la propria credibilità. In alcuni casi, anche la propria assunzione, dal momento in cui il profilo Facebook viene sempre spesso consultato per valutare la personalità ed il passato di una persona al fine del suo inserimento – o meno – all’interno di un team di lavoro.

Facebook, però, ha in questi giorni implementato una nuova funzionalità che consente di rimuovere o archiviare tutti quei post discutibili, o che comunque non si vuole più avere sulla propria bacheca. La nuova funzionalità si chiama Gestisci Attività ed è già attiva sull’app di Facebook per dispositivi Android e iOS, mentre il debutto per la versione desktop arriverà in futuro.

Facebook, come rimuovere vecchi post imbarazzanti velocemente e facilmente

Per cancellare qualche vecchio post, video o immagine che abbiamo pubblicato su Facebook, basta cliccare sulla voce Gestisci Post, appena sotto la barra dello Stato di Facebook, all’interno della propria pagina profilo.

Qui, si potrà semplicemente scorrere il proprio feed, selezionando i contenuti che si desidera rimuovere, oppure applicare dei filtri, funzionalità da tenere in considerazione se i post da eliminare non sono poi così recenti.

Una volta cliccato sull’icona dei Filtri di ricerca, occorrerà stabilire la data di riferimento, chi è stato a pubblicare il post (te, tutti o altri), la privacy dei post e se si vuole visualizzare anche i post in cui si è stati taggati o meno. Infine, basterà cliccare sulla voce Fine e Facebook provvederà a mostrare tutti i risultati che corrispondono alle impostazioni di ricerca. Sarà possibile selezionare più di un post alla volta, così da rimuovere i contenuti indesiderati in modo più rapido. Una volta selezionato il posto, si potrà scegliere se eliminarlo dal proprio diario, se nasconderlo o se rimuoverne il tag.