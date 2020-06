Col fatto che difficilmente è possibile mettere in discussione, e quanto Netflix sia la piattaforma streaming più grande e più quotata da tutti gli utenti che ne fanno utilizzo sul web. Uno dei motivi è che probabilmente Netflix è la piattaforma con a disposizione la gamma più variegata e vasta di programmi di intrattenimento. Attira infatti un pubblico molto vasto e molto variegato. A questo proposito, vorremmo parlarvi delle ultime novità di alcune delle serie più guardate in questo momento. Si tratta di Lucifer, Vis à Vis e The Witcher.

Netflix, Ecco tutte le novità su Lucifer, Vis à Vis e The Witcher

Parliamo di Lucifer. Questa tormentatissima serie aveva subito una chiusura improvvisa alla fine della terza stagione. Era stato infatti deciso di non pubblicare nemmeno la quarta. A sorpresa di tutti però, una campagna partita proprio dai fan è diventata virale sul web, dal nome #SaveLucifer, è bastata per fare marcia indietro su questa decisione, pubblicando non solo la quarta serie, ma girandone addirittura una quinta e programmandone una sesta. Fino a poco tempo fa non si sapeva niente sulla futura data di uscita di questa stagione 5, ma da qualche giorno i rumors sostengono che il 6/6 alle ore 6 pm, per mantenere l’associazione con il numero del diavolo, la data tanto attesa diventerà finalmente ufficiale.

Vis à Vis è una serie thriller drammatica di produzione spagnola, che ha come protagonista una donna all’interno di un carcere femminile di alta sicurezza. Quest’ultima è stata arrestata dopo una serie di crimini commessi per il suo capo. Le prime quattro stagioni concludono in realtà il vero e proprio ciclo narrativo, ma la serie ha avuto talmente tanto successo da programmarne due spin-off. Vis à Vis 5 infatti, avrà un sottotitolo che darà il via una nuova trama: El Oasis.

The Witcher infine, è una serie TV Fantasy, tratta dall’omonimo videogioco in tre capitoli che negli ultimi anni è stato uno dei più famosi e apprezzati dai Gamer. Il protagonista si chiama Geralt, ed è un mercenario che uccide i mostri in cambio di denaro. La prima stagione è andata in onda su Netflix nel dicembre 2019, ma a causa dell’emergenza sanitaria la seconda è attesa stagione della serie, non sarà visibile fino all’autunno 2021.