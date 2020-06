I dispositivi intelligenti oramai stanno prendendo sempre più piede nella società attuale perché questi prodotti high tech permettono la combinazione di diverse funzioni. Riescono a raccogliere dati mediante sensori, conservarli e trasferirli attraverso una connessione e a elaborarli grazie a un micro-controllore. Ad oggi ci sono tantissime aziende che offrono prodotti per controllare tutti i dispositivi intelligenti in casa e, fra le tante, a colpire gran parte degli utenti è l’azienda tedesca AVM con i suoi prodotti FRITZ.

Sul proprio smartphone, infatti, è possibile scaricare direttamente un’applicazione completamente gratuita per tutti i dispositivi con il nome di Fritz!App. Gli utenti possono controllare tutti i propri dispositivi high tech collegati al Fritzbox, un modem router all’avanguardia che offre una connettività ultra veloce.

Fritz!App: l’applicazione gratuita che permette di controllare i dispositivi intelligenti

L’applicazione si presenta molto intuitiva e facile da utilizzare grazie all’interfaccia ben strutturata e chiara. L’app appena avviata mostra un mosaico le cui tessere sono assegnate a i relativi pannelli per controllare le varie funzionalità. Gli utenti possono accedere in qualsiasi momento e organizzarli in base alle proprie esigenze in modo veloce, facile e chiaro.

Per la prima volta, però, è necessario registrare tutti i dispositivi domestici intelligenti che si intende gestire dall’app. Una volta registrati, gli utenti, possono ad esempio riscaldare la macchina per il caffè, scollegare le TV nelle ore notturne, accendere l’illuminazione del giardino e via dicendo.

Fritz!APP è disponibile gratuitamente sia per gli utenti Apple che Android, ma per quanto riguarda Android l’applicazione è ancora in fase di sviluppo, dunque, gli utenti potrebbero riscontrare qualche problema durante l’utilizzo.