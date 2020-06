CoopVoce lancia le ChiamaTutti Easy+ e TOP 30, si parte da 5 euro

Come con qualsiasi altro gestore, gli utenti inizialmente risultano molto scettici e lo sono stati anche nel caso di CoopVoce. Questo provider che appartiene alla branca dei virtuali in questo momento risulta uno dei più scelti in assoluto grazie alle qualità che espone. Prima non tutti tendevano ad avvicinarsi a questa realtà che sembrava essere fuori luogo, ma in seguito le cose sono cambiate.

Il punto della situazione sta proprio nel cambio di strategia che CoopVoce ha effettuato pian piano fino ad arrivare all’apice della classifica. Tra i gestori virtuali sembra infatti che sia questo il più affidabile almeno secondo il parere degli utenti. Il merito è certamente della qualità della rete che appartiene a Vodafone ma anche della quantità dei contenuti che è aumentata a dismisura. I prezzi inoltre risultano tra i più bassi sul mercato, e inoltre sembrano non scadere mai.

CoopVoce: ci sono due promo della linea ChiamaTutti che battono la concorrenza, si parte da 5 euro

Anche se nessuno credeva fosse possibile, CoopVoce è riuscito a dare una vera e propria impronta al suo nuovo percorso e soprattutto in poco tempo. Sono bastati infatti pochissimi mesi per far vedere tante nuove promozioni, le quali appartengono alla solita linea ChiamaTutti.

I nomi da ricordare sono Easy+ e TOP 30, promo diverse ma simili nel modo di proporsi. La prima include al suo interno 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G al prezzo di 5 euro ogni mese. La seconda offerta risulta poi la miglior proposta attuale con minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti ed infine 30 giga in 4G per 9 euro al mese.