Euronics fa letteralmente impazzire gli utenti con il lancio di un volantino davvero imprendibile, i prezzi proposti nel periodo corrente racchiudono l’essenza della scontistica generale, riuscendo infatti ad avvicinare ulteriormente tanti di noi all’acquisto.

Il lato più negativo della campagna promozionale riguarda la possibilità di accesso esclusiva nei punti vendita di proprietà del socio Dimo, in caso contrario il consumatore non potrà provvedere all’ordine sul sito ufficiale. I fortunati residenti nelle vicinanze, invece, potranno inoltre approfittare del Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi tramite il quale ripagare il debito in comode rate mensili addebitate sul conto corrente, e versamento della prima mensilità a partire da Settembre 2020.

Volantino Euronics: tutti i migliori prezzi del momento

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, a partire dalla fascia più alta incrociamo alcune piccole chicche davvero da non perdere, come Apple iPhone 11 a 799 euro o Xiaomi Mi Note 10 a soli 449 euro.

Scendendo nella qualità si incrociano anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, non dimentichiamo infatti i vari Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Oppo Reno 2Z a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Redmi Note 9S a 219 euro, Huawei P Smart+ a 2019 in vendita a soli 169 euro e altri ancora.

Sottolineando nuovamente le limitazioni legate alla suddetta campagna promozionale, con l’accesso limitato ai negozi Euronics Dimo, vi invitiamo comunque a prendere visione delle pagine del volantino Euronics inserite qui sotto nel dettaglio.