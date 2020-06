L’errore più grande che i possessori di smartphone possano fare, è gettare nel dimenticatoio i dispositivi passati di moda. Questi riservano moltissime funzionalità da scoprire con l’aiuto di alcune app. Vediamo quindi, come riciclare al meglio i vecchi telefoni.

Gli smartphone nascondono al loro interno un numero elevato di segreti che in pochi conoscono davvero. Sapevate che un telefono può trasformarsi in telecomando universale, videocamera di sorveglianza, retrogaming e centro multimediale per auto? Ecco come è possibile.

Telecomando universale

Strano da dire, ma il vecchio telefono può diventare un vero e proprio telecomando universale in grado di sostituire tutti quei telecomandi in casa che molto spesso ci confondono. Il tutto avviene tramite apposite app già integrate o da scaricare, e alla presenza del sensore IRDA per comunicare con i ricevitori ad infrarossi. In tal modo si potranno gestire TV smart, sintoamplificatori, lettori DVD, proiettori e condizionatori.

Videocamera di sorveglianza

Inoltre può diventare anche un’utile videocamera di sorveglianza, basta scaricare le giuste applicazioni a pagamento e non, e avere una connessione WiFi. Tra le più famose ci sono Alfred Camera, atHome Camera, iCamSpy e Ip Webcam.

Retrogaming

Per gli amanti dei videogames, il dispositivo potrà addirittura trasformarsi in GameBoy grazie alla connessione WiFi ed un buon emulatore.

Centro multimediale per auto

Per coloro che invece passano ore ed ore in macchina, risulterà molto utile servirsi del bluetooth in auto per trasformarla in un vero centro multimediale. In questo si potrà ascoltare qualsiasi canzone si voglia, e, con l’aiuto di una SIM card si potrà trasformare l’apparecchio in un hotspot e sfruttare il GPS per avere un comodo navigatore.