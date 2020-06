Google: aumentata la protezione degli account sui dispositivi iOS

Google semplifica l’utilizzo delle chiavi di sicurezza sui dispositivi iOS

Poiché entrambe le chiavi USB-A e Bluetooth Titan dispongono della funzionalità NFC, l’accesso dovrebbe essere facile come toccare la chiave sul retro dell’iPhone. Sarai anche in grado di utilizzare le chiavi di sicurezza Lightning, come YubiKey 5Ci , per proteggere i tuoi account sulla piattaforma o qualsiasi chiave di sicurezza USB se disponi di un adattatore Apple Lighting to USB Camera. Inoltre il colosso consiglia di installare la sua app Smart Lock per gestire le chiavi di sicurezza Bluetooth e utilizzare la chiave integrata del telefono.