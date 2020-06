Unieuro continua a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, con una delle campagne promozionali più in voga del periodo, nonché in scadenza in tutti i punti vendita, o sul sito ufficiale, il 7 giugno 2020.

Il rapporto qualità/prezzo rappresenta uno dei punti di forza assoluta del volantino corrente, proprio perché l’utente si ritrova ad avere la possibilità di risparmiare moltissimo sull’acquisto di un terminale in particolare, senza dover rinunciare a dover comprare un modello qualitativamente non elevato.

Gli ordini possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa; ricordate però che a conti fatti si tratta di una promozione SottoCosto, ciò sta a significare che gli utenti dovranno affrettare la scelta, poiché le scorte sono limitate e non verranno rifornite in corso d’opera.

Unieuro: le offerte sono davvero incredibili

Unieuro accoglie all’interno del proprio volantino una lunga serie di offerte da non perdere, fermo restando una media di prezzi che non superano i 400 euro. Scendendo al di sotto di tale soglia, infatti, i consumatori potranno mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo A9 2020, Asus ZenFone Max M1, Galaxy A20e, Huawei P40 Lite o Huawei P30.

Il top di gamma incluso all’interno della campagna promozionale resta l’Apple iPhone 11, un dispositivo dalla qualità elevatissima, ancora acquistabile oggi a 799 euro.

