Sabato c’è stato il lancio della prima missione spaziale perpetrata da una compagnia privata e con a bordo astronauti. Per quanto si tratta di una missione relativamente semplice e già fatta numerose volte, l’attracco all’ISS, si tratta di una pietra miliare per SpaceX, ma anche la NASA.

L’evento è stato trasmesso in diretta dovunque, sia in streaming che tramite TV di tutto il mondo. I dati che arrivano in merito alla diretta streaming parla chiaro. Si tratta dell’evento della NASA più seguito in assoluto con oltre 10 milioni di cittadini statunitensi che l’hanno visto in contemporanea.

Un numero impressionante che fa riferimento proprio solo agli Stati Uniti. Il numero reale non si conosce, ma tra la diretta sulle varie piattaforme, tra YouTube, Facebook, Twitch e altre ancora, il numero totale potrebbe essere veramente enorme.

SpaceX e la storia

La dichiarazione del vicedirettore delle comunicazioni della NASA: “Stiamo ancora raccogliendo dati, ma alcuni dei nostri indicatori indicano che il giunto NASA-SpaceX su tutte le piattaforme Il numero massimo di spettatori che hanno lanciato il la trasmissione in diretta è di almeno 10,3 milioni, che è l’evento più visto che abbiamo seguito.”

Il record riguarda l’evento streaming, per tutto il resto probabilmente c’è poco da fare. Il lancio dell’Apollo 11 del luglio 1969 si stima che abbia fatto 600 milioni di spettatori in tutto il mondo, un record alquanto difficile da battere. All’epoca era una porzione enorme della popolazione mondiale, un sesto del totale per intenderci. Sebbene SpaceX abbia scritto un nuovo capitolo della storia, pensare che abbia battuto il primo capitolo in assoluto è impossibile.