Iliad: gli utenti ora sono felicissimi, la novità migliore è realtà

Fare ancora presentazioni per quanto riguarda Iliad, gestore proveniente dalla Francia che si è ormai affermato in Italia, risulterebbe davvero inutile. Tutti conoscono questo nuovo provider, il quale in poco tempo è riuscito a salire in cattedra e senza troppi problemi. Tantissimi utenti hanno infatti scelto addirittura di abbandonare il loro gestore di fiducia per affidarsi a quelle che risultano essere le sapienti mani di un’azienda molto capace.

Sono tante le situazioni nelle quali gli utenti si sono ritrovati a valutare un nuovo provider piuttosto che un altro. In questo caso non ci sono dubbi: quando si sceglie di lasciare il proprio gestore, Iliad è la soluzione migliore. Questo almeno secondo quanto riferito dagli utenti che negli ultimi tempi hanno deciso di cambiare bandiera. Le offerte di questo provider risultano davvero molto convenienti, e in quest’ultimo periodo sarebbe arrivata anche una grande novità.

Iliad, tutti gli utenti che navigano sul web possono avere a disposizione una novità molto interessante

Il mondo Iliad in questo momento è uno dei più scelti dai nuovi utenti, soprattutto grazie alle sue due promozioni disponibili sul sito ufficiale. Entrambe offrono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, anche se ci sono delle differenze.

La Solo Voce si limita a questo per soli 4,99 euro al mese, mentre la Giga 50 domina con 50GB in 4G che vanno ad aggiungersi proprio a minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € al mese per sempre e tutti gli utenti potranno anche sfruttare finalmente 4 giga in roaming.