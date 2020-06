Quante volte siete andati a fare shopping per acquistare il rossetto perfetto, o il make up adatto per i vostri tratti? Ad ogni tentativo ne siamo usciti sempre insoddisfatti ed infastiditi, ma oggi non è più così perché le cose sono cambiate. Esistono infatti molte applicazioni in grado di applicare il trucco sulle vostre foto e mostrarvi qual è il migliore in sintonia con i vostri lineamenti. Tra queste ne elencheremo di seguito 10 di una lunga lista.

App: quali sono le migliori in circolo per il make up e l’eliminazione di imperfezioni?

1) Youcam Makeup si trova sia per iPhone che per smartphone Android. Vi permette di cambiare il taglio di capelli e il colore, rendere gli occhi più grandi e luminosi, far brillare le labbra e sbiancare i denti. Inoltre rimuove le imperfezioni della pelle e aggiunge filtri fotografici.

2) YouCam Perfect per iPhone e per smartphone Android appartiene allo stesso sviluppatore (Cyberlink), difatti risulta avere le stesse caratteristiche di Youcam Makeup.

Esistono anche app che permettono di modellare i tratti del viso, i contorni e la forma del naso. Tra queste vi sono:

3) Meitu Makeup Plus per fare la prova trucco gratis virtualmente è una delle migliori grazie alla possibilità di vedere il makeup applicato realmente in vendita.

4) FotoRus è un’app esclusiva per iPhone. Permette di realizzare collage di foto, ma anche di usare strumenti automatici per rimuovere le imperfezioni.

5) Perfect365, per Android e per iPhone, è la più scaricata negli store.

6) Cymera, per Android e per iPhone, è l’alternativa perfetta all’app giapponese Meitu, che permette di dimagrirsi il viso, ammorbidire la pelle, applicare filtri di bellezza ed applicare un correttore.

7) B612 per Android e iPhone concede di scattare foto per poi modificarli con filtri bellezza o filtri con facce di gatti, cani e aggiungere stickers.

8) BeautyPlus è una selfie camera con fotoritocco.

9) Sweet Selfie permette di usare lo scatto veloce per applicare diverse foto in una sola volta, scegliere quella migliore e poi utilizzare l’effetto trucco scelto.

10) Modiface racchiude invece tutte le caratteristiche delle applicazioni sopra elencate, al suo interno.