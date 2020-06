Vodafone accontenta milioni di italiani prevedendo l’accesso incondizionato alle nuove offerte Gratis che regalano una quantità illimitata di minuti, SMS e Giga. I clienti potranno provare tutto senza vincoli per 30 giorni prima di fare la propria scelta. In particolare si potrà decidere se rinnovare al prezzo indicato oppure tornare alla promozione precedente. Scopriamo insieme i termini e le condizioni di questa nuova iniziativa.

Vodafone: come avere il tutto illimitato con le nuove promozioni di Giugno

La nuova line-up promozionale Vodafone fa leva sull’uso dell’esclusiva Giga Network a garanzia di massima velocità e servizi non previsti con l’uso del 4G LTE. In totale abbiamo tre offerte, una delle quali garantisce l’utilizzo di funzionalità illimitate per la rete in relazione a chiamate, SMS e traffico dati. Nello specifico:

Infinito (velocità 2 Mbps): giga, minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 1 giga fuori dall’Unione Europea) a 26,99 euro.

Infinito Gold Edition (velocità 10 Mbps): giga, minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 2 giga fuori dall'Unione Europea) a 29,99 euro.

Infinito Black Edition (velocità massima): giga, minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 5 giga fuori dall'Unione Europea) a 39,99 euro.

Chi sceglie di passare a queste offerte Vodafone ottiene un mese di prova gratuito a seguito del quale si disporrà il rinnovo automatico. Ad ogni modo al cliente è data facoltà di disdire in qualsiasi momento e senza costi tramite l’applicazione ufficiale disponibile per utenti Android ed iOS dai relativi store digitali. Per ogni altra informazione si invita il cliente alla visione delle condizioni contrattuali che sono visionabili all’interno del sito ufficiale al link indicato.