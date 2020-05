Daily Korea ha riferito alcune informazioni privilegiate sullo scenario di produzione attuale di Samsung. Si dice che Samsung abbia già effettuato ordini all’ingrosso per i componenti necessari per la produzione di massa con i principali fornitori. Considerando che i device pieghevoli utilizzano parti più complesse, il rapporto ritiene che anche il ritardo tra l’ordine e la consegna dei componenti sarà leggermente più lungo del solito.

Uno dei maggiori cambiamenti previsti dall’originale Fold è il passaggio a UTG (vetro ultrasottile) anziché plastica per il display. Ciò aggiungerà più robustezza al meccanismo utilizzato per la piegatura e garantirà più sicurezza durante l’apertura e la chiusura del dispositivo.

Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe essere già in produzione

Si prevede che Fold 2 sarà annunciato sul palco insieme alla prossima serie Samsung Galaxy Note 20 in agosto. Si dice anche che la società sia al lavoro per un secondo pieghevole che sarà notevolmente più economico; utilizzerà una tecnologia simile sia al Fold originale che al Flip Z.

Se le cose vanno come previsto, Samsung riempirà il segmento di smartphone ultra premium con diversi device pieghevoli. Saranno i primi dispositivi Galaxy ad essere ufficializzati durante un evento virtuale poiché Samsung non sarà in grado di organizzare fisicamente il suo evento Unpacked a causa della pandemia in corso.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Fold 2, dovrebbe offrire una frequenza di aggiornamento del display di 120Hz, una teleobiettivo periscopico e supporto per lo stilo S-pen. Anche il display esterno dovrebbe essere più grande e più funzionale mentre assisteremo a cambiamenti strutturali al design.