I videogamer sfegatati non stanno più nella pelle, ma è in arrivo un’ottima notizia per loro! L’avvicinarsi imminente di giugno 2020 segnerà la giunta della presentazione ufficiale di PS5. Si presume che questa arrivi entro i primi di giugno, esattamente il 3. La console per videogiochi di ogni genere vede già delle grandi novità. Ma quali sono?

PS5: quali saranno le novità, il nuovo design e i giochi compatibili?

Non sappiamo nulla di fondato sulla tanto attesa console, né tantomeno quali saranno gli orari della presentazione. Difatti anche il design sarà tenuto segreto fino al suo debutto. Durante la presentazione verrà rivelata inoltre la lista di giochi compatibile per la PS5. Questi risultano in totale 39 e sono:

A Rat’s Quest: The Way Back Home (The Dreamerians, 2021)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Montreal, 2020)

Battlefield 6 (DICE, 2021)

Chorus (Fishlabs, 2021)

Cygni: All Guns Blazing (Keelworks)

Dauntless (Phoenix Labs)

DIRT 5 (Codemasters, 2020)

Dragon Age 4 (BioWare),

Dying Light 2 (Techland)

FIFA 21 (EA Vancouver)

Godfall (Counterplay Games)

Gods & Monsters (Ubisoft Quebec)

Gothic Remake (Piranha Bytes)

Madden 21 (EA Tiburon, 2020)

MicroMan (Glob Games)

Moonray (Everything is Full of Gods, 2021)

NHL 21 (EA Vancouver, 2020)

Nth^0 Infinity Reborn (Kitatus, 2021)

Observer: System Redux (Bloober Team, 2020)

Outriders (People Can Fly, 2020)

Path of Exile 2 (Grinding Gear Games, 2020)

PsyHotel (RG Crew)

Quantum Error (Teamkill Media, 2020)

Rainbow Six: Quarantine (Ubisoft Montreal)

Rainbow Six: Siege (Ubisoft Montreal)

Redo! Enhanced Edition (Robson Paiva, 2020)

Scarlet Nexus (Bandai Namco)

Sniper Elite 5 (Rebellion)

Soulborn (Pixelmad Studios, 2021)

Starfield (Bethesda)

The Elder Scrolls 6 (Bethesda)

The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment, 2021)

The Sims 5 (Maxis)

Ultimate Fishing Simulator 2 (Mastercode, 2020)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Hardsuit Labs)

Warframe (Digital Extreme)

Watch Dogs: Legion (Ubisoft Toronto)

WRC 9 (KT Racing, 2020)

Non preoccupatevi per le info mancanti, tornate a trovarci tra qualche giorno e vi informeremo con certezza, non appena giungerà la conferma da Sony.