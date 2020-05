Euronics da record, il nuovo volantino lanciato presso i punti vendita dei soci SIEM, sta facendo il giro del web per la possibilità di acquistare praticamente ciò che si vuole, ed allo stesso tempo godere di sconti fissi da applicare direttamente sullo scontrino finale.

Sebbene sia la classica campagna promozionale regionale, ovvero comunque accessibile esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio suddetto, a conti fatti è una delle migliori e più accattivanti del periodo. Gli utenti che decideranno di fruirne potranno anche richiedere il finanziamento senza interessi, chiamato altresì a Tasso Zero, in modo da versare quanto dovuto in comode rate fisse mensili, tutte addebitate sul conto corrente bancario.

Volantino Euronics: grazie alle offerte gli utenti risparmiano

Il concetto alla base del volantino Euronics non potrebbe essere più semplice, maggiore sarà la spesa, più alto sarà lo sconto effettivamente attivato.

Si parte da uno scontrino minimo di 300 euro, con relativo buono di 30 euro, per passare poi dai 600 euro con 100 euro di sconto, fino ai più cari 200 euro su 1000 euro o 500 euro su 2000 euro. I “buoni” saranno applicati immediatamente, non sarà necessario recarsi una seconda volta in negozio o effettuare altri acquisti.

Per fruire della campagna, ad ogni modo, l’utente potrà acquistare praticamente ciò che vuole, senza limitazioni particolari. Ricordate solamente che i prezzi sono da considerarsi validi in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics SIEM, non altrove sul territorio in Italia.