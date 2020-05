Trony, in tutti i negozi del Trentino-Alto Adige, ha recentemente presentato una campagna promozionale davvero molto interessante, grazie alla quale il consumatore potrà effettivamente riuscire a spendere il meno possibile, senza doversi preoccupare della qualità del prodotto acquistato.

Come molto spesso accade parlando del brand in questione, è necessario prestare attenzione alla regionalità della promozione, ricordiamo infatti che gli acquisti potranno essere effettuati solo nei negozi della regione Trentino-Alto Adige, non sul sito ufficiale. Se interessati, segnaliamo inoltre la possibilità di approfittare del Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi ed addebiti automatici sul conto corrente bancario.

Volantino Trony: queste offerte sono senza precedenti

Gli smartphone in promozione sono innumerevoli ed allo stesso tempo di alta qualità, tra i migliori annoveriamo sicuramente Galaxy S20 a 829 euro, Galaxy Note 10 Lite a 529 euro, Galaxy S10 Lite a 579 euro, Galaxy A51 a 309 euro, Galaxy A30s a 229 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Moto G8 Plus a 199 euro, Motorola E6s a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro o Wiko Y50 a 59 euro.

Interessanti sono anche le proposte in merito agli auricolari true wireless, segnaliamo infatti le Xiaomi True Earbuds 2 a 79 euro, le Huawei Freebuds 3 a 139 euro o le Samsung Galaxy Buds+ a soli 129 euro.

Tutti gli acquisti, come ampiamente specificato all’inizio dell’articolo, possono essere acquistati solamente nei punti vendita della regione, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio italiano (anche se entro la data di scadenza).