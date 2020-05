Unieuro continua ad impressionare con un volantino tra i migliori in circolazione, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, senza doversi preoccupare particolarmente del prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo risulta essere in scadenza nella giornata odierna, 28 maggio 2020, per questo motivo raccomandiamo una rapida decisione, poiché i prezzi verranno modificati a partire da domani. Gli acquisti, indipendentemente da tutto, possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio; effettuando un ordine sul sito, la spedizione potrebbe però essere a pagamento.

Volantino Unieuro: queste sono le offerte da non perdere

Il volantino Unieuro ripercorre quelli che sono stati i prodotti più rappresentativi del 2019, riuscendo a scontarli a prezzi incredibilmente bassi. Uno dei migliori in assoluto è stato lo Huawei P30 Pro, top di gamma assoluto e fornito dei Servizi Google, ancora oggi perfettamente in grado di contendere la fascia alta del mercato della telefonia mobile. In vendita al prezzo di soli 599 euro, lo possiamo considerare a tutti gli effetti un vero e proprio best buy.

Gli utenti che desiderano invece risparmiare il più possibile, ma vogliono ugualmente restare in seno al mondo Android, possono appoggiarsi sullo Xiaomi Redmi Note 8T, un terminale di pregevole fattura in vendita comunque a soli 169 euro.

Tutti gli acquisti devono essere assolutamente completati entro oggi, 28 maggio, sia sul sito ufficiale che nei punti vendita.