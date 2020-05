LG V60 ThinQ 5G è da poco approdato sul mercato italiano, ed è adesso disponibile in una nuova e vantaggiosa promozione. A partire da oggi e fino al prossimo 25 giungo, chi acquisterà l’ultimo smartphone della serie V sull’e-commerce dell’azienda, riceverà in regalo il Dual Screen, l’accessorio che aggiunge un secondo schermo OLED da 6,8 pollici al proprio smartphone, così da estendere e migliorare l’esperienza di multi-tasking.

Grazie al Dual Screen, infatti, è possibile eseguire ed utilizzare più applicazioni allo stesso tempo: potrai, per esempio, guardare l’ultimo episodio della tua serie TV preferita su uno schermo, e utilizzare il secondo schermo per commentare l’episodio in tempo reale con i tuoi amici, senza interromperne la riproduzione ogni volta. O ancora, puoi utilizzare il secondo schermo come un controller virtuale per una migliore esperienza di gioco. Oltre ciò, il Dual Screen è dotato di un display esterno da 2,1 pollici che può essere utilizzato per visualizzare le notifiche principali.

LG V60 ThinQ, il primo smartphone con supporto alla registrazione video in 8K

Dal canto suo, LG V60 ThinQ è uno smartphone dalle funzionalità avanzate e compatibile con le Reti di quinta generazione. Il dispositivo è dotato un comparto fotografico di alta qualità, con un sensore principale da 64 MP in grado di scattare foto luminose e ricche di dettaglio anche di notte, una lente ultra-grandangolare ed un sensore ToF. Questo è anche il primo smartphone LG a supportare la registrazione video in 8K. V60 ThinQ è alimentato dalla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865 con modem X55 5G ed implementa una grande batteria da 5.000 mAh, per prestazioni potenti e durevoli.

LG V60 ThinQ 5G è disponibile all’acquisto su LG Online Shop al prezzo di 999,90 Euro. Per ricevere il Dual Screen in omaggio, dopo aver acquistato lo smartphone, basta registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it entro quindici giorni di calendario.