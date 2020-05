WhatsApp: se volete entrare da invisibili c'è un nuovo trucco

WhatsApp ha migliorato la sua piattaforma con tantissime aggiunte durante gli ultimi anni, le quali hanno reso l’applicazione davvero impeccabile. Pian piano, aggiornamento dopo aggiornamento, sono arrivate moltissime nuove funzioni che hanno offerto sempre più possibilità al pubblico. Quest’ultimo sta diventando poi sempre più numeroso, visto che i numeri parlano di oltre 2 miliardi di persone che hanno scaricato WhatsApp attualmente.

Ci sono tanti aspetti però che le persone vorrebbero migliorassero, come ad esempio la privacy. Questa è tenuta d’occhio ai massimi livelli dall’azienda, ma qualcuno vorrebbe che ci fosse quel qualcosa in più. Stiamo parlando della possibilità di entrare da invisibili all’interno della chat senza che qualcuno possa vedere la persona online. Questo WhatsApp non lo permette, nonostante sia possibile non registrare il proprio ultimo accesso. Questo ovviamente con il compromesso che neanche voi avrete l’opportunità di controllare l’ultimo accesso di altri utenti. Per evitare tutto questo ed entrare totalmente di nascosto in chat, potete scaricare una nuova applicazione.

WhatsApp, esiste un’applicazione di terze parti che permette di leggere i messaggi al di fuori dell’app ufficiale

Unseen è il nome nuovo che tanti utenti possono scaricare per leggere i messaggi al di fuori di WhatsApp. Ma qual è l’utilità di leggere un messaggio su un’altra piattaforma e non su quella di base? In questo modo potrete sapere cosa c’è scritto nei messaggi che vi arrivano senza essere online e senza registrare l’ultimo accesso.

L’applicazione è totalmente gratuita ma soprattutto non infrange alcun canone della legge. Potete quindi scaricarla senza problemi trovandola in formato apk sul web.