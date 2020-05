L’operatore virtuale Kena Mobile, dopo aver chiuso la sua offerta a tempo Kena 9.99 Flash, ha lanciato lo scorso 25 maggio 2020 la nuova promozione denominata Porta Un Amico.

Quest’ultima propone un buono regalo Amazon di 10 euro a tutti gli utenti che invitano altri amici e anche quest’ultimi che attivano un’offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile lancia la promozione Porta un Amico

L’operazione appena partita sarà valida fino al prossimo 7 giugno 2020, con l’acquisto di un’offerta Kena Mobile invece unicamente il giorno 8 giugno 2020. Tutti i clienti Kena Mobile con un’offerta attiva potranno partecipare e richiedere un codice invito da condividere con uno o più amici, accedendo all’Area Clienti dal sito oppure direttamente dall’App. Ogni cliente può richiedere un solo codice invito a prescindere dalle linee mobili intestate e lo stesso può essere inviato a tutti gli amici, senza alcun limite.

Chi riceve invece il codice invito può utilizzarlo esclusivamente il giorno 8 Giugno 2020 per acquistare online una qualsiasi offerta con contestuale richiesta di portabilità. Il codice potrà essere utilizzato per dare diritto al premio solo per attivazioni compiute l’8 Giugno 2020 nonostante la promozione sia valida fino al 7 dello stesso mese.

Per partecipare all’iniziativa il nuovo cliente dovrà inserire il codice invito prima di completare l’acquisto. Fatto ciò, entro 30 giorni dal primo rinnovo dell’offerta sia il cliente che ha invitato che quello che ha ricevuto l’invito riceveranno direttamente via SMS un codice per ottenere un buono regalo Amazon.it del valore di 10 euro. Per scoprire tutte le offerte attualmente in commercio dell’operatore, visitate il sito ufficiale dello stesso.