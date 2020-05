E’ probabilmente lo smartwatch più completo e conveniente del momento, dotato di numerose funzionalità, un aspetto familiare in linea con le tendenze del mercato attuale ed un prezzo super-accessibile. Si chiama Realme Watch ed è l’orologio intelligente presentato dall’azienda appena qualche ora fa, nel corso di un evento trasmesso in streaming su YouTube.

Realme Watch, caratteristiche e prezzo

Realme Watch sfoggia uno schermo touch a colori da 1,4 pollici con risoluzione di 320×320 pixel, protetto da Corning Gorilla Glass 3. La cassa del dispositivo è di forma quadrata con gli angoli arrotondati e presenta un tasto sul lato sinistro, grazie al quale è possibile sbloccare/bloccare lo smartwatch o tornare alla schermata principale quando si naviga all’interno del suo menù.

Realme Watch è disponibile con un cinturino in silicone di diversi colori (nero, rosso, blu e verde militare) e dispone di ben dodici quadranti personalizzabili. Da qui è possibile dare un’occhiata veloce ad alcune informazioni principali, come il meteo, l’ora, la data, i passi compiuti, il battito cardiaco e le calorie bruciate. In termini di funzionalità, Realme ha saputo davvero stupirci. Come già anticipato, questo è uno degli orologi smart più completi sotto questo punto di vista, ed offre il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, monitoraggio smart delle attività e supporta, a tal proposito, ben quattordici modalità sport, tra cui cricket, yoga, corsa all’aperto, aerobica, corpo libero, tennis da tavolo e basket.

E’ anche disponibile la funzione di sblocco dello smartphone tramite Realme Watch, o ancora il controllo della musica (per avviare/mettere in pausa la riproduzione musicale o cambiare brano) e della fotocamera, per scattare foto dal proprio polso. Oltre ciò, lo smartwatch offre la funzione di notifiche intelligenti, per cui è possibile gestire le notifiche dei Social (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Gmail, Twitter, TikTok e YouTube) direttamente dall’orologio, funzione promemoria per l’idratazione e per la sedentarietà.

Realme Watch sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 23 giugno al prezzo di 54,99 euro sull’e-commerce dell’azienda. Dal 16 giungo, i primi 100 utenti che pre-ordineranno il prodotto potranno acquistarlo al prezzo promozionale di 49,99 euro.