Nel corso di un evento tenutosi in Cina e conclusosi appena qualche ora fa, Realme ha presentato il suo primo smartwatch: Realme Watch. Non si tratta del primo indossabile di casa Realme, in quanto l’azienda ha già annunciato, nel mese di marzo, la sua smart band.

Realme Watch, caratteristiche e prezzo

Realme Watch è uno smartwatch dalle funzionalità avanzate e dal prezzo super-accessibile. Disponibile con un cinturino in silicone di diverse colorazioni (inizialmente unicamente in nero), il dispositivo è dotato di uno schermo touch a colori da 1,4 pollici con risoluzione di 320×320 pixel ed è protetto da Corning Gorilla Glass 3. Il display offre una luminosità di 380 nits con 10 livelli di regolazione.

In termini di personalizzazione, sarà possibile scegliere tra dodici quadranti, a seconda del quale verranno poi mostrate determinate informazioni come il meteo, l’ora, la data, i passi compiuti, il battito cardiaco e le calorie bruciate.

Lo smartwatch offre il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue ed include quattordici modalità sport, per tenere traccia dei progressi compiuti durante l’allenamento, tra cui cricket, yoga, corsa all’aperto, aerobica, corpo libero, tennis da tavolo e basket. Oltre ciò, Realme Watch offre il monitoraggio del sonno, funzione promemoria per l’idratazione e la sedentarietà ed un grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP68.

Del tutto inaspettate le funzioni di controllo della musica e della fotocamera, che rappresentano sicuramente un plus per di un orologio intelligente così economico. Il dispositivo supporta anche la funzione di notifiche intelligenti, per cui è possibile gestire le notifiche dei Social (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Gmail, Twitter, TikTok e YouTube) direttamente dal proprio polso.

Con la sua batteria da 160 mAh, Realme Watch offre fino a sette giorni di autonomia con monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, e fino a 9 giorni di autonomia senza di essa. Il dispositivo sarà in vendita in India a partire dal 5 giugno al prezzo di circa 48 euro al cambio.