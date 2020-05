L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti sin dal suo ingresso in scena e ancora oggi stupisce tutti con delle offerte incredibili, convenienti e dalle soglie abbondanti. Proprio nelle ultime settimane il gestore ho Mobile ha aggiornato il suo listino offerte, includendo un’offerta solo Giga che sarà in promozione ancora per poco, salvo ulteriori aggiornamenti da parte dell’operatore.

ho Mobile: l’offerta solo Giga è in promozione a 12,99 euro al mese!

L’offerta solo Giga dell’operatore virtuale ho Mobile è in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro, per tutti i clienti che procedono con l’attivazione entro il 15 Maggio. La tariffa permette di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic ma non include soglie di minuti ed SMS.

I clienti interessati, quindi, vanno incontro ad una spesa di 0,19 euro al minuto in caso di chiamate; di 0,29 euro per ogni SMS inviato. Non sono previste ulteriori spese né costi extra. Infatti, al fine di assicurare la totale sicurezza dalle spese impreviste, l’operatore sospende la navigazione in caso di esaurimento dei Giga previsti dall’offerta, permettendo di richiedere il rinnovo anticipato; include nel costo mensile diversi servizi; e blocca automaticamente tutti i numeri e servizi a pagamento.

L’attivazione prevede una spesa totale di 22,99 euro, tramite la quale si procede anche con l’acquisto della nuova SIM; e la prima ricarica, che sarà utilizzata per saldare il primo rinnovo dell’offerta. I clienti possono disattivare la tariffa ho Mobile in qualsiasi momento, senza andare incontro ad alcun costo di disattivazione.

Si ricorda che, a differenza delle altre offerte ho Mobile, l’opzione solo Giga è rivolta a tutti. Quindi, è possibile effettuare l’attivazione a prescindere dal gestore da cui si procede con il trasferimento del numero.