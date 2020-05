Unieuro batte MediaWorld e Esselunga con un volantino davvero ottimo, gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra prodotti di altissima qualità a prezzi inferiori rispetto al listino, oltre che naturalmente a poter acquistare direttamente da casa propria.

Uno dei plus del volantino Unieuro è sicuramente rappresentato dalla possibilità di fruire della stessa identica campagna promozionale anche sul sito ufficiale, in questo modo se l’utente non vorrà recarsi personalmente in negozio potrà raggiungere l’acquisto degli stessi identici prodotti, ovviamente senza modifiche al prezzo finale di vendita (sarà necessario però aggiungere il costo della spedizione a domicilio).

Volantino Unieuro: tanti prezzi bassi per tutti gli utenti

Il dispositivo di cui sicuramente consigliamo l’acquisto è lo Huawei P30 Pro, un device che non necessita assolutamente di presentazioni e che ancora oggi (dopo un anno dalla sua commercializzazione) è in grado di entusiasmare gli utenti che vi si avvicinano. Il prezzo finale di 599 euro è più che giustificato, sia per quanto riguarda le prestazioni generali, che proprio gli scatti fotografici.

Scendendo di qualità incrociamo l’altro must-have del 2020, lo Xiaomi Redmi Note 8T, un dispositivo decisamente economico, sono necessari soli 169 euro per il suo acquisto, ma più volte definito un concentrato di prestazioni di fascia superiore alla richiesta finale dell’azienda.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro non dovete far altro che sfogliare le pagine inserite direttamente nel nostro articolo, ricordando la scadenza fissata al 27 maggio 2020 sia online che in negozio.