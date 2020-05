Il nuovo operatore WindTre mira ai clienti del gestore francese Iliad tramite una straordinaria tariffa davvero conveniente. I clienti in questione possono procedere con l’acquisto della nuova SIM e il trasferimento del numero attraverso il sito ufficiale del gestore, che consente di effettuare l’attivazione gratuitamente, sostenendo soltanto la spesa necessaria per la SIM WindTre e il primo rinnovo anticipato.

WindTre Go 50 Fire Plus: la tariffa con minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99 euro al mese!

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus è rivolta a tutti i clienti che decidono di trasferire il numero da Iliad, Fastweb e PosteMobile. Il gestore offre la possibilità di attivarla gratuitamente, sostenendo un costo iniziale di soli 16,99 euro.

I nuovi clienti ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Il costo previsto per ogni rinnovo è di soli 6,99 euro ed è automaticamente addebitato su credito residuo. I clienti, quindi, possono saldare la spesa ricaricando la propria SIM, anche tramite l‘app ufficiale WindTre. Quest’ultima permette, inoltre, di conoscere i consumi effettuati e lo stato della promozione.

L’attivazione può essere effettuata tramite l’apposita sezione “Offerte per Te”, presente sul sito ufficiale http://www.windtre.it. Non appena sarà concluso l’acquisto, il gestore spedirà la nuova SIM tramite corriere, senza richiedere alcun costo di spedizione.

WindTre non richiede costi extra e include nel prezzo anche alcuni servizi molto utili, come il servizio di segreteria telefonica. Ma, in caso di esaurimento anticipato dei 200 SMS previsti dalla tariffa, richiede una spesa di 0,29 EURO per ogni SMS inviato.