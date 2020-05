Grazie a quella folle corsa allo spazio negli anni ’60, frutto dell’antagonismo freddo tra USA e URSS, oggi abbiamo in tasca uno smartphone collegato alla rete internet, dei micro computer in casa e tante altre tecnologie. Infatti, dopo la fine della seconda Guarra Mondiale, le innovazioni per portare l’uomo sulla Luna favorirono l’ingresso nel nostro quotidiano di oggetti o sistemi totalmente sconosciuti prima.

Ma fare un preciso resoconto di ciò che le missioni lunari ci hanno lasciato in eredità sarebbe esercizio difficile, pertanto cerchiamo di elencare quelle tecnologie che in qualche modo sono state determinanti per il cammino dell’uomo verso l’attuale era moderna. In primis vorremmo ricordare che tutto è partito da due grandi branche di ricerca: lo studio dei materiali compositi e la nascita dell’informatica.

Uomo sulla Luna: le tecnologie ereditate dalla corsa allo spazio

Ecco un riassunto delle maggiori innovazioni tecnologiche giunte dopo che l’impresa di aver portato l’uomo sulla Luna:

Tute hi-tech. Le tute messe a punto per gli astronauti erano forse la summa di tutte le innovazioni di quel periodo. All’interno erano integrati circuiti e sensori elettronici in grado di assistere che le indossava nelle passeggiate nel vuoto cosmico, mantenendoli protetti e termoregolati in ogni momento. Oggi le tute hi-tech sono impiegate in ogni settore in cui la vita umana è a rischio , da quelle ignifughe a protezione di piloti e pompieri, fino all’impiego di quei materiali per creare tensostrutture negli impianti sportivi.

Microchip. Circuiti integrati miniaturizzati che ci permisero di costruire il computer a bordo delle missioni Apollo, e nell'era moderna hanno creato la base per la produzione di PC, smartphone e altri device.