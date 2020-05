Le offerte del nuovo volantino Esselunga appaiono quasi imprevedibili, proprio perché in grado di proporre al consumatore finale la possibilità di accedere a tantissimi prezzi bassi, senza dover rinunciare alla qualità del prodotto scelto.

Con scadenza fissata al 27 maggio 2020, la promozione corrente risulta essere perfettamente fruibile in tutti i punti vendita sparsi in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale. E’ bene sottolineare che, quando parliamo di Esselunga, gli acquisti potranno sempre e soltanto essere completati nei negozi fisici; tutti i modelli sono comunque commercializzati con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand.

Volantino Esselunga: ecco la migliore offerta

La migliore offerta del volantino Esselunga è sicuramente rappresentata dall’Apple iPhone 7, un dispositivo da anni disponibile sul mercato, ma ancora oggi perfettamente in grado di attirare l’interesse dei consumatori pronti a fare di tutto per accaparrarselo.

La scheda tecnica dimostra una qualità generale decisamente inferiore alla media del periodo, il display si ferma a soli 4.7 pollici Retina HD, affiancati da 2GB di RAM e da un processore, l’A10 Fusion, ben inferiore agli ultimi modelli. Discorso simile per il comparto fotografico, non trascuriamo infatti la presenza di una sola fotocamera posteriore da 12 megapixel, sorretta da un componente secondario da 7 megapixel nella parte anteriore. Non mancano comunque 64GB di memoria interna, sistema operativo iOS 10 ed il chip NFC.

Tutto questo potrà essere vostro per 299 euro, il prezzo è da considerarsi valido per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.