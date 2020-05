La nostra vita è stata semplificata dall’arrivo massivo degli assistenti vocali. Non fa eccezione quello di Google che sotto il nome di Assistant riesce a garantire un ampio range di funzioni hands-free su telefoni ed altri dispositivi intelligenti come smart speaker e smart display.

Come tutti sanno bisogna soltanto chiamare l’assistente tramite il relativo comando di attivazione che si riconduce all’uso della parola chiave “OK Google” oppure, in alternativa con un meno formale “Hey Google“. Ma a quanto pare esistono anche alcune alternative divertenti per richiamare l’attenzione dell’assistente virtuale di Mountain View. Sono davvero esilaranti e non è difficile che le spie del tuo Google Home o l’app del tuo telefono si attivi casualmente anche mentre stai guardano un film su Netflix. C’è davvero da sbellicarsi dalle risate con questi nuovi comandi di richiamo. Scoprili tutti dalla lista che segue.

Come chiamare Google Home ed Assistant in modo divertente con questi comandi non scritti

Okee Doodle

Ok Boo Boo

Hey Goo Goo

Cocaine Poodle

Ok Strudel

Hey Noodle

Egg Noodle

Eggo Waffle

Ok Hugo

Ok Dougal

Ok Frugal

Hey Googs

Okay gurl

Ok Goku

Hey Nurgle

Dis Google

Say Google

Avete provato con qualche altra parola chiave? Noi abbiamo provato “Ehi Strudel” e c’è stato veramente da ridere. Lasciateci pure un vostro commento con le parole più divertenti che avete usato per attirare l’attenzione dell’assistente vocale. Per finire guarda il video prova dell’esperienza condotta su Youtube.