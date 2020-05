Sta per arrivare ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone a marchio Motorola. Quest’ultimo è attualmente conosciuto con il nome di Motorola One Fusion+. L’azienda non ha ancora reso noto nulla di ufficiale ma, nel corso delle ultime ore, questo dispositivo è apparso su YouTube con tanto di presunte specifiche tecniche e immagini renders.

Ecco le caratteristiche tecniche del prossimo device di Motorola

YouTube ha dunque rivelato sia il design che alcune presunte specifiche tecniche di questo misterioso dispositivo. Secondo quanto trapelato, il prossimo Motorola One Fusion+ sarà uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato e sarà alimentato dal processore Snapdragon 730 di Qualcomm.

Per quanto riguarda il design, dall’immagine renders pubblicata online possiamo notare come la parte posteriore sia simile a quella dell’ultimo Motorola Edge. Qui, infatti, troviamo quattro fotocamere posteriori (poste verticalmente sul lato sinistro della scocca) con un sensore fotografico principale da 64 megapixel. Sulla parte frontale, invece, sembra non esserci né un notch né un foro e questo potrebbe indicare la presenza di una selfie camera pop-up a comparsa.

Il display, nello specifico, avrà una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e a quanto pare sarà un IPS LCD. Il sensore biometrico per lo sblocco è infatti posizionato sul retro del device all’interno del logo dell’azienda. Le altre presunte caratteristiche includono una batteria da 5000 mAh, il jack audio, la porta di ricarica USB Type C e Android 10 installato a bordo. Secondo quanto trapelato su YouTube, il nuovo Motorola One Fusion+ dovrebbe arrivare in veste ufficiale a giugno.