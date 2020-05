WindTre ha modificato la sua offerta proponendo, per alcuni clienti che non hanno ancora effettuato la migrazione al nuovo database, alcune opzioni aggiuntive per arricchire ancor di più l’offerta attiva sul proprio numero di telefono. Nello specifico, l’operatore telefonico ha aggiunto i seguenti pacchetti:

8 GB di Internet in 4G a 3,99 euro al mese

in 4G a 15 GB di Internet in 4G a 5,99 euro al mese

in 4G a 30 GB di Internet in 4G a 7,99 euro al mese

in 4G a 100 GB di Internet in 4G a 14,99 euro al mese

Queste opzioni aggiuntive possono essere attivate gratuitamente a partire dal prossimo 22 maggio, per poi rinnovarsi automaticamente ogni mese con addebito su credito residuo o sul metodo di pagamento in uso per l’offerta già attiva. I Giga di Internet inclusi nel bundle verranno utilizzati solo al termine di quelli inclusi nell’offerta principale.

WindTre proroga altri pacchetti aggiuntivi della serie Minuti e Giga per Te

Oltre ciò, WindTre ha deciso di prorogare fino al prossimo 31 maggio gli altri pacchetti aggiuntivi della serie Minuti e Giga per Te. Nello specifico, sarà ancora possibile attivare le seguenti opzioni:

Minuti illimitati a 5 euro al mese

a 3 GB di Internet su rete 4G a 4 euro al mese

su rete 4G a 6 GB di Internet su rete 4G a 6 euro al mese

su rete 4G a 10 GB di Internet su rete 4G a 7 euro al mese

su rete 4G a 30 GB di Internet su rete 4G a 9,99 euro al mese

su rete 4G a 60 GB di Internet su rete 4G a 14,99 euro al mese

Anche questi pacchetti possono essere attivati gratuitamente da alcuni clienti target. E’ previsto il rinnovo mensile con addebito su credito residuo o sul metodo di pagamento che viene utilizzato con l’offerta già attiva.