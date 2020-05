Unieuro riesce nuovamente a sorprende Esselunga, spezzandone anche i sogni, tramite il lancio di una campagna promozionale molto interessante, ed in grado di promettere agli utenti addirittura uno sconto del 50% su ogni acquisto effettuato.

Il volantino Unieuro risulta comunque essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica stesso. Coloro che si avvicineranno all’acquisto online potranno comunque richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio al superamento di una determinata soglia minima di spesa. Come se non bastasse, nell’eventualità in cui deciderete di acquistare un elettrodomestico in negozio, segnaliamo la consegna gratuita a casa entro 30km dal punto vendita.

Volantino Unieuro: queste sono le offerte migliori del periodo

Il volantino Unieuro non delude le aspettative a partire dai top di gamma del settore, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno dei terminali più richiesti del 2019, quale è il Samsung Galaxy S10+, pagandolo 729 euro. Siamo consapevoli si tratti a tutti gli effetti di una cifra particolarmente elevata, ma non dimenticate comunque che stiamo parlando di un top di gamma assoluto, la cui nuova versione supera addirittura i 1000 euro.

Scendendo di prezzo incrociamo un’altra grande occasione da non mancare assolutamente, stiamo parlando dello Huawei P30 Pro, un terminale da 599 euro ma quasi in linea, per le qualità generali con il precedente. Sino ad arrivare allo Xiaomi Redmi Note 8T, il dispositivo da 169 euro più richiesto e desiderato di tutta la fascia bassa del mercato mobile.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.