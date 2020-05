Expert è statosferica, per tutto il mese di Giugno l’azienda è riuscita a sfornare una campagna promozionale quasi senza rivali, proprio perché in grado di proporre al pubblico oltre 40 pagine di sconti da cogliere immediatamente al volo.

Con scadenza fissata al 2 giugno 2020, il volantino corrente raccoglie consensi a destra e manca, proprio perché intriso di occasioni suddivise su tutte le più importanti categorie merceologiche. Gli acquisti, come al solito, possono essere completati sia online sul sito ufficiale (con in alcuni casi spedizione completamente gratuita), che ovviamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Volantino Expert: le occasioni sono impressionanti

Da un carnet così ampio risulta essere quasi difficile estrapolare gli sconti migliori, per gli interessati al mondo degli smartphone, non possiamo che consigliare il top Xiaomi Mi Note 10 in vendita oggi a 499 euro, senza comunque dimenticare anche Galaxy S10 Ultra a 1329 euro, Galaxy S20+ a 1029 euro o più semplicemente il Galaxy S10 Lite a 599 euro.

La fascia più bassa è rappresentata ugualmente da tanti prodotti molto interessanti, come ad esempio Huawei P30 Lite a 279 euro, Nova 5T a 299 euro, Galaxy A10 a 139 euro, o più semplicemente il nuovissimo LG K41S acquistabile alla cifra di 159 euro.

Le offerte sono tantissime e delle più disparate, per questo motivo noi consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine che trovate qui sotto nel dettaglio, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio.