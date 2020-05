Sono in possesso di un iPhone 11, ed in questi giorni in cui l’uso della mascherina è diventato uno degli aspetti fondamentali per il contenimento del virus, nonché uno degli strumenti che più ci aiutano a ridurre le possibilità di contagiare e di essere contagiati, ho provato un certo fastidio nel sbloccare il mio iPhone, che per mia scelta avviene mediante il riconoscimento facciale.

Non solo utilizzo al Face ID per lo sblocco dell’iPhone, ma anche per l’utilizzo di determinate applicazioni. Dal momento in cui il questa tecnologia è stata progettata per funzionare con occhi, naso e bocca ben visibili, l’utilizzo della mascherina ha mandato in tilt il riconoscimento facciale del mio iPhone, costringendomi ad inserire il PIN di sblocco dopo i diversi tentativi di sblocco tramite Face ID falliti. Ora, mi piacerebbe dare una bella notizia a chi, come me, desidera poter sbloccare il proprio dispositivo tramite il riconoscimento facciale, pur indossando una mascherina.

Amazfit Aeri, la mascherina che funziona con il riconoscimento facciale

Huami ha realizzato Amazfit Aeri, una nuova mascherina N95 progettata appositamente per funzionare con il Face ID di Apple. Questa mascherina è stata realizzata con del materiale anti-appannamento trasparente che rende visibile gran parte del volte, e può dunque essere utilizzata con le diverse tecnologie di riconoscimento facciale, tra cui proprio il Face ID.

La sua particolarità consiste anche nel design modulare, che permette all’utente di personalizzare la propria mascherina inserendo diversi accessori protettivi, come protezioni per gli occhi o un ventilatore, e nella presenza di filtri dell’aria rimovibili ed emettitori di luce ultravioletta incorporati. Amazfit Aeri è in grado di auto-disinfettarsi semplicemente attaccandola ad un cavo USB di tipo C per alcuni minuti, ed ogni filtro può così essere utilizzato per un mese e mezzo.

La brutta notizia? Per il momento, Amazfit Aeri è ancora un prototipo e occorrerà attendere dai sei ai dodici mesi per poterle vedere sul mercato. Non si hanno informazioni circa il suo eventuale prezzo di vendita, ma il portavoce di Huami ha dichiarato che sarà economica ed in linea con il resto dei prodotti Amazfit.